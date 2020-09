Streeat Food Truck Festival A Udine da giovedì 17 a domenica 20 settembre

Leggi su udine20

(Di martedì 15 settembre 2020) Con l’autunno aarriva l’edizione numero 7 dell’originaled’Italia! Il Giardin Grande sarà invaso da profumi, odori e colori provenienti da tutto il Bel Paese per 4 giorni di pura festa!, il primoitinerante in Italia che dal 2014 promuove le migliori cucine di qualità su ruote all’interno di interi week-end in giro per la penisola dove i protagonisti sono i, le birre artigianali, la musica e il divertimento, ritorna a grande richiesta in Piazza Primo Maggio a. Icoloreranno e profumeranno il Giardin Grande di ...