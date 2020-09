Star Wars Squadrons: disponibile un nuovo trailer (Di martedì 15 settembre 2020) Da pochissimo è disponibile un nuovo trailer di Star Wars Squadrons realizzato in collaborazione con Lucasfilm e altri grandi nomi Star Wars Squadrons è il nuovo gioco VR a tema Star Wars che vi permetterà di pilotare un’astronave e cimentarvi in spettacolari battaglie spaziali. Il titolo è attualmente in sviluppo da parte di Motive Studios e sarà pubblicato da Electronic Arts a partire dal 2 ottobre per PC, PS4 e Xbox One. Ormai manca davvero poco all’uscita di questo titolo e tantissimi fan in tutto il mondo non vedono l’ora di provarlo. Per fortuna però recentemente EA ha rilasciato un nuovissimo trailer ... Leggi su tuttotek (Di martedì 15 settembre 2020) Da pochissimo èundirealizzato in collaborazione con Lucasfilm e altri grandi nomiè ilgioco VR a temache vi permetterà di pilotare un’astronave e cimentarvi in spettacolari battaglie spaziali. Il titolo è attualmente in sviluppo da parte di Motive Studios e sarà pubblicato da Electronic Arts a partire dal 2 ottobre per PC, PS4 e Xbox One. Ormai manca davvero poco all’uscita di questo titolo e tantissimi fan in tutto il mondo non vedono l’ora di provarlo. Per fortuna però recentemente EA ha rilasciato un nuovissimo...

yennefair : @AcrossTheStars7 Dobbiamo vedere i capelli! Concordo, ho avuto la stessa impressione! E sembra anche che stia dive… - Vashtheberserk : @yennefair Ma non è Ahsoka anche perchè è gia stato confermato diversi tempi fà che ad interpretare il personaggio… - xskywalker_ : RT @MaleficamenteIo: Prima le foto del possibile Kid Loki ed ora il trailer di mandalorian questa giornata mi sta riportando ai bei vecchi… - ravenclawlou_ : E converse vi giuro stavo morendo. Grafica best materia nel mondo. Anche lui è stato carino, ci ha fatto alcune dom… - Robic_Escapist : mai visto star wars, mai visto the mandalorian ma piango per baby yoda come se fosse mio figlio -

Ultime Notizie dalla rete : Star Wars The Mandalorian II: ecco il TRAILER della seconda stagione Star Wars Addicted Disney ha diffuso il trailer di The Mandalorian 2

Disney+ ha diffuso in rete il primo trailer relativo alla seconda stagione di The Mandalorian, la prima serie live-action Star Wars. Il trailer è stato diffuso dalla piattaforma digitale attraverso i ...

Qualcuno salvi il Natale 2: il teaser trailer rivela la data d’uscita su Netflix

Disney+ ha rilasciato il primo trailer ufficiale della stagione 2 di The Mandalorian, in arrivo a ottobre Il prossimo capitolo di Star Wars: The ...

The Mandalorian 2, il trailer della seconda stagione della serie Disney+

The Mandalorian 2 si svela con un nuovo trailer della seconda stagione della serie di Disney+ legata all'universo di Star Wars. Arriva il trailer di The Mandalorian 2, seconda stagione dell'acclamata ...

Disney+ ha diffuso in rete il primo trailer relativo alla seconda stagione di The Mandalorian, la prima serie live-action Star Wars. Il trailer è stato diffuso dalla piattaforma digitale attraverso i ...Disney+ ha rilasciato il primo trailer ufficiale della stagione 2 di The Mandalorian, in arrivo a ottobre Il prossimo capitolo di Star Wars: The ...The Mandalorian 2 si svela con un nuovo trailer della seconda stagione della serie di Disney+ legata all'universo di Star Wars. Arriva il trailer di The Mandalorian 2, seconda stagione dell'acclamata ...