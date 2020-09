Stadi, la Bundesliga ha deciso: si riapre! (Di martedì 15 settembre 2020) ROMA - La Germania riapre gli Stadi al pubblico per sei settimane: per l'inizio della Bundesliga gli impianti potranno essere riempiti al 20%, fino alla fine di ottobre, quando si dovrà procedere a ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 15 settembre 2020) ROMA - La Germania riapre glial pubblico per sei settimane: per l'inizio dellagli impianti potranno essere riempiti al 20%, fino alla fine di ottobre, quando si dovrà procedere a ...

rtl1025 : ?? La Germania riapre gli #stadi al pubblico per sei settimane: per l'inizio della #Bundesliga gli impianti potranno… - SkySport : Bundesliga, via libera al 20% del pubblico negli stadi: si parte con Bayern-Schalke 04 - apetrazzuolo : BUNDESLIGA - La Germania riapre gli stadi al pubblico - napolimagazine : BUNDESLIGA - La Germania riapre gli stadi al pubblico - ilnapolionline : Radio Kiss Kiss Napoli: In Bundesliga riapriranno gli stadi per 6 settimane - -