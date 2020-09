Spuntano le foto del passato della nuova tronista di Uomini e Donne e il cambiamento e sotto gli occhi di tutti FOTO

Leggi su virali.video

(Di martedì 15 settembre 2020) Laedizione diè finalemnte cominciata ed il pubblico di affezionati telespettatori del dating show di Maria De Filippi ha iniziato a fare conoscenza dei nuovi protagonisti che animeranno questastagione, ricca di cambiamenti e di novità. Vecchi e nuovi volti si sono infatti presentati nell’ormai storico salotto degli studio di Canale 5, opportunamente rimodulato e modificato per poter rispettare al meglio i parametri di distanziamento sociale imposti dall’attuale emergenza sanitaria. E se tra i vecchi volti sicuramente Gemma Galgani è stata protagonista assoluta del trono over, a far discutere e parlare nel trono classico è stata certamente la nuovissima, Sophie Codegoni.: ...