Speranza: “La riapertura della scuola vera fine del lockdown” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il ministro della Salute Roberto Speranza in questi giorni ha documentato passo passo il ritorno a scuola dei suoi due figli. Infatti, alla vigilia del primo giorno di scuola, su Twitter ha scritto:“Stasera, negli occhi di Michi ed Emma, c’è una luce che non si vedeva da tempo. Forza ragazzi. Sarà diverso dal solito. Ma sarà bello lo stesso. Ce la faremo”Poi ieri ha pubblicato la foto in cui lo si vede di spalle insieme ai bambini mentre li accompagna a scuola, con il commento: “Il giorno più bello dopo molti mesi”.Il giorno più bello dopo molti mesi. pic.twitter.com/NAOS5Y2xNC— Roberto Speranza (@roberSperanza) September 14, 2020 Oggi Speranza, intervenendo su La7, ha ... Leggi su blogo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il ministroSalute Robertoin questi giorni ha documentato passo passo il ritorno adei suoi due figli. Infatti, alla vigilia del primo giorno di, su Twitter ha scritto:“Stasera, negli occhi di Michi ed Emma, c’è una luce che non si vedeva da tempo. Forza ragazzi. Sarà diverso dal solito. Ma sarà bello lo stesso. Ce la faremo”Poi ieri ha pubblicato la foto in cui lo si vede di spalle insieme ai bambini mentre li accompagna a, con il commento: “Il giorno più bello dopo molti mesi”.Il giorno più bello dopo molti mesi. pic.twitter.com/NAOS5Y2xNC— Roberto(@rober) September 14, 2020 Oggi, intervenendo su La7, ha ...

