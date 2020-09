South Park | il trailer dello speciale della serie dedicato alla pandemia

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Il 30 settembre andrà in onda sugli schermi americani unodi, di cui è stato diffuso ilha annunciato la messa in onda di unoche andrà in onda il 30 settembre sugli schermi americani di Comedy Central, e di cui è stato condiviso il. Il video anticipa così alcune delle battute realizzate per lo show, tra persone che cercano di riaprire le scuole e Cartman che si rifiuta di indossare una mascherina protettiva. Per la prima voltaproporrà un episodio ...

Chadwick Boseman è stato sepolto a 11km dalla sua città natale, in South Carolina, sei giorni dopo la morte avvenuta a Los Angeles. Lo riporta un certificato medico pubblicato ad Associated Press. La ...Il Gran Premio d'apertura del mondiale 2021 di Formula 1, potrebbe non disputarsi più a Melbourne come da tradizione. L'indiscrezione è arrivata dopo che il governo vittoriano locale ha esteso il peri ...