Sora | bruciano ancora le montagne | colpito duramente Pescosolido La rabbia del Sindaco

(Di martedì 15 settembre 2020) Nuovo incendio, l’ennesimo negli ultimi giorni, sulleche sovrastanoe le zone limitrofe. Le fiamme stavolta stanno colpendo, e anche, una vasta fetta di boschi e vegetazione nel comune di. Immediatamente è scattata la macchina del pronto intervento anti incendio che vede all’opera i vigili del fuoco del distaccamento die gli uomini della protezione civile di ben tre comuni:e Arpino. Purtroppo, il rogo sta assumendo dimensioni molto ampie e per questo è stato richiesto anche l’intervento di un elicottero, che da poco è arrivato sul posto per dare supporto agli uomini a terra. Intanto, si registra un duro sfogo deldi ...

Vasto incendio in via Franco Menzio a Roma, a bruciare sterpaglie. Il rogo è divampato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 14 settembre, intorno alle ore 15, precisamente tra la via del Mare e via Cr ...Grosso incendio nei pressi della strada Sora-Atina-Cassino, che è stata chiusa nel corso della notte. Il tratto interessato è quello tra lo svincolo Belmonte Castello (Km 34) e lo svincolo Sant'elia F ...Brucia la montagna di Sora. Alte fiamme nel comune di Pescosolido stanno interessando in queste ore la zona verde. Mezzi di soccorso in azione. Il sindaco Donato Bellisario sta monitorando la situazio ...