Sondaggio Demos&Pi: per 7 italiani su 10 pandemia durerà tanto tempo (Di martedì 15 settembre 2020) La preoccupazione per il coronavirus rimane alta tra gli italiani. L’82% si dice preoccupato per la sua diffusione. Ed è un timore che sta crescendo. Basta osservare la curva dell’inquietudine registrata da Demos&Pi per Repubblica. A marzo con l’inizio dei contagi e i primi decessi, la quasi totalità della popolazione aveva paura del Covid (96%). Stessa cosa ad aprile (90%) e a maggio (84%) quando si cominciava a riaprire dopo il lockdown. L’inizio dell’estate ha fatto calare appena sotto l’80% questo timore che poi, a seguito del ritorno dei contagi, è tornato a salire sopra l’80%.Segui Termometro Politico su Google News Fonte: Demos&PiInsomma, il coronavirus è ormai diventato un chiodo fisso. E per molti è destinato a rimanere con noi per ancora molto tempo al ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 15 settembre 2020) La preoccupazione per il coronavirus rimane alta tra gli. L’82% si dice preoccupato per la sua diffusione. Ed è un timore che sta crescendo. Basta osservare la curva dell’inquietudine registrata da Demos&Pi per Repubblica. A marzo con l’inizio dei contagi e i primi decessi, la quasi totalità della popolazione aveva paura del Covid (96%). Stessa cosa ad aprile (90%) e a maggio (84%) quando si cominciava a riaprire dopo il lockdown. L’inizio dell’estate ha fatto calare appena sotto l’80% questo timore che poi, a seguito del ritorno dei contagi, è tornato a salire sopra l’80%.Segui Termometro Politico su Google News Fonte: Demos&PiInsomma, il coronavirus è ormai diventato un chiodo fisso. E per molti è destinato a rimanere con noi per ancora moltoal ...

