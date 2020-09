Sondaggi politici SWG | solo il 50% si vaccinerebbe contro il Covid19

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 15 settembre 2020) Il ministro della Sanità Speranza, solitamente molto prudente, si è lasciato andare nella previsione che l’emergenza Covid dovrebbe finire al termine dell’inverno 2021, quando presumibilmente dovrebbe essere pronto un vaccino.Segui Termometro Politico su Google News Gli italiani però in base agli ultimiSWG non sembrano molto d’accordo con lui.il 9% di loro pensano che questo sarà disponibile per tutti gli italiani entro l’autunno o l’inverno. Anche se forse Speranza non parlava di una copertura completa immediata. Cui del resto non pensano neanche gli intervistati. Il 26% di loro infatti ritiene che il vaccino ci sarà in primavera, la maggioranza relativa, il 44%,alla fine del 2021. Vi è anche un italiano su ...