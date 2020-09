Sky Sport: “Roma vicina a Milik, così la Juve può prendere Dzeko” (Di martedì 15 settembre 2020) Svolta importante nella trattativa tra Roma e Napoli per Arek Milik, nelle ultime ore i due club hanno ridotto le distanze e trovato una base di accordo. L’eventuale approdo del polacco nella capitale apre al trasferimento di Edin Dzeko alla Juventus. A riportare aggiornamenti sulle trattative ci ha pensato l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio … L'articolo Sky Sport: “Roma vicina a Milik, così la Juve può prendere Dzeko” Leggi su dailynews24 (Di martedì 15 settembre 2020) Svolta importante nella trattativa tra Roma e Napoli per Arek, nelle ultime ore i due club hanno ridotto le distanze e trovato una base di accordo. L’eventuale approdo del polacco nella capitale apre al trasferimento di Edin Dzeko allantus. A riportare aggiornamenti sulle trattative ci ha pensato l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio … L'articolo Sky: “Roma, così lapuòDzeko”

ZZiliani : - Ehi Diego, non so tu ma a me non va giù: in Italia Sky Sport ha eletto Del Piero miglior n. 10 di sempre. Come ma… - ZZiliani : Nella foto AP: Maradona consola Pelè appena informato di aver perso il sondaggio di Sky Sport Italia sul più forte… - SkySportMotoGP : ?? La @YamahaMotoGP porta in pista con @ValeYellow46 un nuovo scarico ?? ?? @antonioboselli Il LIVE ?… - Mario_Berniq : RT @SkySportMotoGP: ?? La @YamahaMotoGP porta in pista con @ValeYellow46 un nuovo scarico ?? ?? @antonioboselli Il LIVE ? - AnderJuez : RT @SkySportMotoGP: ?? La @YamahaMotoGP porta in pista con @ValeYellow46 un nuovo scarico ?? ?? @antonioboselli Il LIVE ? -

Ultime Notizie dalla rete : Sky Sport Internazionali BNL d'Italia: il torneo live su Sky Sport. Gli appuntamenti di martedì Sky Sport Tv: F1 e MotoGp; Sky e TV8 fanno il pieno di ascolti

(ANSA) - ROMA, 14 SET - Ascolti in crescita per Sky e Tv8 riguardo alla super domenica all'insegna dei motori nel Bel Paese appena conclusasi. Ieri la gara del GP della Toscana di F1 ha ottenuto 1 mil ...

MotoGP | GP Emilia Romagna, il programma del weekend

Il GP Emilia-Romagna sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e Sky Sport MotoGP (canale 208 della piattaforma Sky). Per quanto riguarda lo streaming, potrà ...

Juventus Sampdoria, Chiellini: «Sarà una stagione strana»

Juventus Sampdoria si avvicina. Giorgio Chiellini in vista della prima di campionato contro i blucerchiati ha rilasciato un’intervista a Sky Sport:«Abbiamo inziato da poco con Andrea Pirlo, la nuova ...

(ANSA) - ROMA, 14 SET - Ascolti in crescita per Sky e Tv8 riguardo alla super domenica all'insegna dei motori nel Bel Paese appena conclusasi. Ieri la gara del GP della Toscana di F1 ha ottenuto 1 mil ...Il GP Emilia-Romagna sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e Sky Sport MotoGP (canale 208 della piattaforma Sky). Per quanto riguarda lo streaming, potrà ...Juventus Sampdoria si avvicina. Giorgio Chiellini in vista della prima di campionato contro i blucerchiati ha rilasciato un’intervista a Sky Sport:«Abbiamo inziato da poco con Andrea Pirlo, la nuova ...