SkySport : Roma, intesa con il Napoli per Milik: con l'ok del polacco Dzeko verso la Juve - tuttonapoli : Sky - Milik e Roma vicinissimi: iniziale resistenza del polacco, Dzeko diretto a Torino - psbrdx : RT @ReteSport: ?? Retesport ?? @FrModugno (Sky Sport)?? #Milik al #Napoli guadagna 1,8 milioni netti a stagione: l’addio agli azzurri è dovu… - gizzo97 : RT @ReteSport: ?? Retesport ?? @FrModugno (Sky Sport)?? #Milik è un ragazzo molto riservato, una sfinge e si fa fatica a capirlo. Vanno bene… - ReteSport : ?? Retesport ?? @FrModugno (Sky Sport)?? Il #Napoli avrebbe preso sia #Under che #Veretout, ma la preferenza è sul f… -

Ultime Notizie dalla rete : Sky Milik

Dopo che si è concretizzato in pratica la possibilità di non vedere più in giallorosso Smalling, la Roma ha virato in maniera concreta sull'alternativa: Marash Kumbulla. Il centrale albanese del Veron ...La Juventus ha fretta di regalare all’Andrea Pirlo il nuovo attaccante. Dopo tante riflessioni, la dirigenza bianconera avrebbe ridotto la lista dei papabili a soli due nomi, ovvero Luis Suarez e Edin ...L'asse di mercato Roma-Napoli è caldissimo. Accelerata improvvisa nella trattativa tra i due club per il passaggio in giallorosso di Arkadiusz Milik. Colloqui fitti tra la dirigenza capitolina e quell ...