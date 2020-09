Siria: esperti Onu, nuovi possibili crimini contro l'umanità (Di martedì 15 settembre 2020) ANSA, - GINEVRA, 15 SET - nuovi possibili crimini contro l'umanità sono stati perpetrati dal governo Siriano, secondo esperti delle Nazioni Unite. Nonostante una relativa riduzione delle ostilità, i ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 15 settembre 2020) ANSA, - GINEVRA, 15 SET -l'; sono stati perpetrati dal governono, secondodelle Nazioni Unite. Nonostante una relativa riduzione delle ostilità, i ...

Gran numero di navi da guerra russe schierate tra Siria e Cipro

Un gran numero di navi da guerra russe è stato recentemente rintracciato al largo delle coste della Siria e di Cipro nella regione del Mediterraneo orientale, secondo quanto riportato dalla pubblicazi ...

Domato l’incendio. Aperta un’altra indagine

Secondo la versione ufficiale, l’incendio è stato causato da operai che saldavano il tetto di un hangar. È la stessa versione data per le esplosioni del 4 agosto. I dubbi della popolazione e di Walid ...

