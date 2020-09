“Siamo stati noi a chiedere che la scuola riaprisse anche senza i banchi”. I genitori di Genova increduli per la polemica di Toti (Di martedì 15 settembre 2020) Il giorno dopo, alla scuola Mazzini di Genova, c’è più incredulità che indignazione. Il tweet di Toti con la foto dei bambini inginocchiati davanti a sedie usate come banchi, scattata da una maestra, ha fatto il giro dei social e dei giornali. Ma, a sentire i familiari degli alunni, non si è trattato di una doccia fredda, tanto che l’apertura della scuola, pur senza i nuovi banchi, era stata richiesta dai genitori stessi. “Tutto è partito giovedì – spiegano i genitori all’uscita della scuola – quando ci hanno comunicato che l’inizio della scuola sarebbe slittato 48 ore per permettere che arrivassero i banchi e il personale ausiliario per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) Il giorno dopo, allaMazzini di, c’è piùtà che indignazione. Il tweet dicon la foto dei bambini inginocchiati davanti a sedie usate come banchi, scattata da una maestra, ha fatto il giro dei social e dei giornali. Ma, a sentire i familiari degli alunni, non si è trattato di una doccia fredda, tanto che l’apertura della, puri nuovi banchi, era stata richiesta daistessi. “Tutto è partito giovedì – spiegano iall’uscita della– quando ci hanno comunicato che l’inizio dellasarebbe slittato 48 ore per permettere che arrivassero i banchi e il personale ausiliario per ...

