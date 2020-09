Si perde lungo la Costa dei Barbari. Disidratato e disorientato viene tratto in salvo (Di martedì 15 settembre 2020) Un uomo originario di Bergamo ha chiesto aiuto martedì pomeriggio poco dopo le 18 segnalando di essere in difficoltà lungo la costiera triestina (Costa dei Barbari). L’uomo ha chiamato il NUE112 riferendo di non riuscire più a muoversi e a ritrovare il sentiero per risalire alla strada dove aveva lasciato l’auto dopo essere andato al mare. Ha raccontato di aver cercato il sentiero per più di due ore, di essere poi caduto fermandosi poco sopra dei salti di roccia e di essersi fermato lì esausto, non essendo più in grado di proseguire. La persona, fortemente spaventata e stanca, non è stata in grado di fornire dei riferimenti precisi ad eccezione di un elemento che ha consentito ai soccorritori poi di raggiungerlo: quello di un molo dal quale diceva di essere partito per la ... Leggi su udine20 (Di martedì 15 settembre 2020) Un uomo originario di Bergamo ha chiesto aiuto martedì pomeriggio poco dopo le 18 segnalando di essere in difficoltàla costiera triestina (dei). L’uomo ha chiamato il NUE112 riferendo di non riuscire più a muoversi e a ritrovare il sentiero per risalire alla strada dove aveva lasciato l’auto dopo essere andato al mare. Ha raccontato di aver cercato il sentiero per più di due ore, di essere poi caduto fermandosi poco sopra dei salti di roccia e di essersi fermato lì esausto, non essendo più in grado di proseguire. La persona, fortemente spaventata e stanca, non è stata in grado di fornire dei riferimenti precisi ad eccezione di un elemento che ha consentito ai soccorritori poi di raggiungerlo: quello di un molo dal quale diceva di essere partito per la ...

Inter1929580356 : RT @FlavourMK: Raga ma scherziamo? SCHERZIAMO? Vi chiedo di condividere subito questa cosa per favore. #STOPALBULLISMO BASTA! Ricordatevi… - AndreaInterNews : @magathsanto @il__johnny No, ma 'annullare' il pareggio e il gap che genera sul lungo periodo. Vuoi offrire spettac… - gta1981 : @deatoffees Quest'anno non credo proprio. La gestione di Conte è una candela che brucia subito e va cambiata il pri… - Fabius40884986 : @fettonejr Te dico la verita ce poi perde x 1 anno L operazione a lungo termine e` vantaggiosa E cmq forse nn te re… - DettagliVisual : Là dove una goccia d’acqua inizia il suo lungo viaggio verso il mare, si aprono nuove prospettive: dalla nuova piat… -

Ultime Notizie dalla rete : perde lungo Si perde lungo la costiera triestina: soccorso un uomo, disidratato e stanco Nordest24.it Paternò, incidente lungo la SS 284, il bilancio è di un morto

E' di un morto il bilancio di un incidente che si è verificato questa mattina lungo la strada statale 284 "Occidentale Etnea" al km 43,000, nel territorio di Paternò. Per cause in corso di accertament ...

il foglio sportivo

Immaginate un ipotetico artista alle prese con un tentativo di narrazione o uno sceneggiatore messo di fronte a un’ardita operazione di creatività a cui si richiede di tenere insieme, mescolando con a ...

Conte a studenti,'a casa se perdiamo sfida Recovery'

"Se perderemo questa sfida avrete il diritto di mandarci a casa". Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a Norcia in visita privata, lo scandisce agli studenti e promette: "Siamo consapevoli dell ...

E' di un morto il bilancio di un incidente che si è verificato questa mattina lungo la strada statale 284 "Occidentale Etnea" al km 43,000, nel territorio di Paternò. Per cause in corso di accertament ...Immaginate un ipotetico artista alle prese con un tentativo di narrazione o uno sceneggiatore messo di fronte a un’ardita operazione di creatività a cui si richiede di tenere insieme, mescolando con a ..."Se perderemo questa sfida avrete il diritto di mandarci a casa". Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a Norcia in visita privata, lo scandisce agli studenti e promette: "Siamo consapevoli dell ...