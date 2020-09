Settore travel: come ripartire dopo la crisi puntando sul marketing (Di martedì 15 settembre 2020) L’avvento della pandemia ha messo in crisi numerosi settori. Di sicuro il mondo del travel è quello che più di tutti ne ha risentito. Allo stato attuale delle cose, le imprese turistiche, consce del fatto che la stagione 2020 sia oramai andata, stanno cercando di comprendere come muoversi per gli anni venturi. Di certo, il ruolo del marketing sarà fondamentale per permettere agli operatori del Settore dei viaggi come superare al meglio la crisi e l’incertezza che oggi la fanno da padrone. Nel dettaglio, chi lavora all’interno di questo affascinante universo, si ritrova ad avere a che fare con tutta una serie di problemi: le persone sono rimaste a casa, uscendo solo per fare la spesa nei supermercati affollati. Abbiamo inoltre ... Leggi su romadailynews (Di martedì 15 settembre 2020) L’avvento della pandemia ha messo innumerosi settori. Di sicuro il mondo delè quello che più di tutti ne ha risentito. Allo stato attuale delle cose, le imprese turistiche, consce del fatto che la stagione 2020 sia oramai andata, stanno cercando di comprenderemuoversi per gli anni venturi. Di certo, il ruolo delsarà fondamentale per permettere agli operatori deldei viaggisuperare al meglio lae l’incertezza che oggi la fanno da padrone. Nel dettaglio, chi lavora all’interno di questo affascinante universo, si ritrova ad avere a che fare con tutta una serie di problemi: le persone sono rimaste a casa, uscendo solo per fare la spesa nei supermercati affollati. Abbiamo inoltre ...

robertamilano : Turismo: articolo di @CNNTravel che dipinge la situazione italiana in modo troppo negativo, almeno in termini relat… - MediaHotelRadio : TALKING SUITE Il salotto televisivo di #MHR ??! Il primo talk show televisivo per il web dedicato al settore Hospita… - nutrizionistarm : RT @vologratis: In questi giorni il caso della signora di #mondello ha scatenato un dibattito sugli #influencers. Qui un mio articolo in cu… - DarioFlaccovio : RT @vologratis: In questi giorni il caso della signora di #mondello ha scatenato un dibattito sugli #influencers. Qui un mio articolo in cu… - vologratis : In questi giorni il caso della signora di #mondello ha scatenato un dibattito sugli #influencers. Qui un mio artico… -

Ultime Notizie dalla rete : Settore travel Settore travel: come ripartire dopo la crisi puntando sul marketing RomaDailyNews Recovery fund operativo da marzo. Il settore non ha più tempo

Qui c’è un settore che sta agonizzando, quindi se qualcuno, il ministro Franceschini, il governo, il sottosegretario al turismo, le grandi confederazioni, può fare qualcosa di serio, lo faccia. Ma in ...

Costumer journey: 3 step per un e-commerce di successo

Oggi siamo ormai abituati ad acquistare online, lo diamo per scontato, qualche click e i prodotti in tempi più o meno lunghi arrivano a casa nostra. Il sito Internet ormai non è più solo una vetrina s ...

Sostravel, lettera d'intenti per accordo con Health Point

Sostravel.com S.p.A., società quotata presso Borsa Italiana – segmento AIM Italia (ticker: SOS), operatore digitale del mercato dei servizi di assistenza per i passeggeri del trasporto aereo, rende no ...

Qui c’è un settore che sta agonizzando, quindi se qualcuno, il ministro Franceschini, il governo, il sottosegretario al turismo, le grandi confederazioni, può fare qualcosa di serio, lo faccia. Ma in ...Oggi siamo ormai abituati ad acquistare online, lo diamo per scontato, qualche click e i prodotti in tempi più o meno lunghi arrivano a casa nostra. Il sito Internet ormai non è più solo una vetrina s ...Sostravel.com S.p.A., società quotata presso Borsa Italiana – segmento AIM Italia (ticker: SOS), operatore digitale del mercato dei servizi di assistenza per i passeggeri del trasporto aereo, rende no ...