Serie C, nuove maglie con sponsor e numerazione. Ecco cosa cambierà (Di martedì 15 settembre 2020) Nuova stagione e nuove regole sull'utilizzo degli spazi pubblicitari sulle maglie da gioco delle società partecipanti al Campionato Serie C. Come ha comunicato la Lega Pro le società limitatamente alla stagione sportiva 2020/2021, possono utilizzare oltre agli spazi pubblicitari delle dimensioni indicate nel 2019, ulteriori tre spazi pubblicitari che fanno salire a 7 il numero complessivo. Questi sponsor possono essere messi nelle seguenti posizioni: nel retro della maglia, sotto il numero, un ulteriore spazio per la pubblicità di un solo sponsor commerciale fino a 150 cm2; sulla manica destra della maglia, un ulteriore spazio riservato alla Lega per la pubblicità di un solo partner istituzionale fino a 50 cm2; sulla manica sinistra della maglia, un ulteriore spazio per la ... Leggi su itasportpress (Di martedì 15 settembre 2020) Nuova stagione eregole sull'utilizzo degli spazi pubblicitari sulleda gioco delle società partecipanti al CampionatoC. Come ha comunicato la Lega Pro le società limitatamente alla stagione sportiva 2020/2021, possono utilizzare oltre agli spazi pubblicitari delle dimensioni indicate nel 2019, ulteriori tre spazi pubblicitari che fanno salire a 7 il numero complessivo. Questipossono essere messi nelle seguenti posizioni: nel retro della maglia, sotto il numero, un ulteriore spazio per la pubblicità di un solocommerciale fino a 150 cm2; sulla manica destra della maglia, un ulteriore spazio riservato alla Lega per la pubblicità di un solo partner istituzionale fino a 50 cm2; sulla manica sinistra della maglia, un ulteriore spazio per la ...

ItaSportPress : Serie C, nuove maglie con sponsor e numerazione. Ecco cosa cambierà - - passionemaglie : ???? Il @FcCrotoneOff torna in Serie A, ecco le nuove maglie realizzate da Zeus. ?? Per approfondire:… - Lucia39134555 : @soemiade @AlvisiConci Renzi Calenda vi scongiuro quando tutto ciò sarà un ricordo e vi supplicheranno di essere su… - luca79ind : La prima serie 'Power' è fatta molto bene ed è una serie che merita. Starz e 50 Cent: in arrivo due nuove serie na… - sportli26181512 : #Benevento, ecco le nuove maglie per la stagione 2020/21: Il club giallorosso ha presentato quattro nuovi kit -

Ultime Notizie dalla rete : Serie nuove Le serie TV nuove e cancellate – Settembre 2020 Tom's Hardware Italia Bari - NUOVA VIABILITÀ ALTERNATIVA AL PASSAGGIO A LIVELLO IN VIA OBERDAN: IERI LA RIUNIONE TECNICA IN REGIONE

Ieri mattina l’assessore comunale ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso ha partecipato ad un incontro tecnico presso l’assessorato regionale ai Lavori pubblici, con l’assessore Giannini e i tecnici regi ...

Citroen e-C4, via agli ordini

Citroen ha dato ufficialmente il via agli ordini per la nuova C4, la nuova generazione della compatta che sarà disponibile anche in una versione 100% elettrica. La gamma parte da 34.900 euro per la v ...

Grande attesa per la seconda puntata di "Boss in incognito" con Max Giusti dopo il boom di ascolti all'esordio

C'è grande attesa per la puntata di questa sera di "Boss in incognito", il docu-reality con Max Giusti che alla prima puntata della nuova stagione la scorsa settimana ha dominato gli ascolti. Martedì ...

Ieri mattina l’assessore comunale ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso ha partecipato ad un incontro tecnico presso l’assessorato regionale ai Lavori pubblici, con l’assessore Giannini e i tecnici regi ...Citroen ha dato ufficialmente il via agli ordini per la nuova C4, la nuova generazione della compatta che sarà disponibile anche in una versione 100% elettrica. La gamma parte da 34.900 euro per la v ...C'è grande attesa per la puntata di questa sera di "Boss in incognito", il docu-reality con Max Giusti che alla prima puntata della nuova stagione la scorsa settimana ha dominato gli ascolti. Martedì ...