Serie B | il programma delle prime due giornate | inizio con il botto

(Di martedì 15 settembre 2020) Si avvicina sempre di più l’del campionato diB, una stagione che si preannuncia scoppiettante. Nel frattempo sono state comunicate date e oraridue giornata. Avvio con il, di fronte Monza e Spal, due squadre candidate alla promozione in massima categoria. Il posticipo della domenica mette di fronte Reggiana e Pisa. La seconda giornata regala al via la partita tra Chievo e Salernitana, chiude Cittadella-Brescia. 1a GIORNATA DI ANDATA Venerdì 25 settembre 2020 ore 21.00 MONZA – SPAL Sabato 26 settembre 2020 ore 14.00 BRESCIA – ASCOLI ore 14.00 COSENZA – V. ENTELLA ore 14.00 FROSINONE – EMPOLI ore 14.00 LECCE – PORDENONE ore 14.00 PESCARA – CHIEVOVERONA ore 14.00 SALERNITANA – REGGINA ore 16.00 VENEZIA ...

CalcioWeb : #SerieB, il programma delle prime due giornate: inizio con il botto - - sportface2016 : #volley Inizia la #SerieA1Femminile 2020/2021: ecco programma, orari e come vedere le partite della prima giornat… - sportface2016 : Nuovi slot orari in #SerieB: ecco il programma delle prime due giornate - interistadoc_ : RT @DiMarzio: Anticipi e posticipi di #SerieB - Il programma delle prime due giornate - DiMarzio : Anticipi e posticipi di #SerieB - Il programma delle prime due giornate -

Ultime Notizie dalla rete : Serie programma

TUTTO mercato WEB

(ANSA) - PERUGIA, 15 SET - La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha inaugurato oggi una serie di visite, che proseguiranno nelle prossime settimane, nelle aziende umbre. La prima tappa ...Vent’anni di divulgazione, in un panorama televisivo che è cambiato: Ulisse-Il piacere della scoperta festeggia un compleanno importante; torna dal 16 settembre su Rai 1 con Alberto Angela sempre più ...(Teleborsa) - WINDTRE investe sulle competenze digitali dei suoi dipendenti, soprattutto alla luce dei lunghi mesi di lockdown, che hanno messo in evidenza come tecnologia e connettività siano ancor p ...