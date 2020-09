Serie A, niente da fare: il protocollo rimane com’è, il Cts nega lo stadio ai tifosi (Di mercoledì 16 settembre 2020) La Serie A rimane ancora senza spettatori. Il protocollo sui tamponi per le squadre di calcio non sarà modificato e gli incontri continueranno a svolgersi a porte chiuse. Questo l’orientamento del Comitato tecnico scientifico, dopo le richieste arrivate dal mondo del calcio. Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina aveva infatti parlato della possibilità di riaprire gli stadi come naturale conseguenza della riapertura delle scuole. Il numero uno della federazione aveva espressamente chiesto di modificare il protocollo sui tamponi, ritenendo “insostenibile” l’attuale normativa. Si parla di un prelievo ai calciatori ogni quattro giorni. Il ministero dello Sport starebbe preparando una relazione sulla scansione delle partite della stagione 2020/21 e sulla possibilità di ... Leggi su calciomercato.napoli (Di mercoledì 16 settembre 2020) Laancora senza spettatori. Ilsui tamponi per le squadre di calcio non sarà modificato e gli incontri continueranno a svolgersi a porte chiuse. Questo l’orientamento del Comitato tecnico scientifico, dopo le richieste arrivate dal mondo del calcio. Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina aveva infatti parlato della possibilità di riaprire gli stadi come naturale conseguenza della riapertura delle scuole. Il numero uno della federazione aveva espressamente chiesto di modificare ilsui tamponi, ritenendo “insostenibile” l’attuale normativa. Si parla di un prelievo ai calciatori ogni quattro giorni. Il ministero dello Sport starebbe preparando una relazione sulla scansione delle partite della stagione 2020/21 e sulla possibilità di ...

