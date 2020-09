Serie A | la famiglia Krause ad un passo dal Parma | affare da 65 milioni

Eurosport_IT : Parma-Krause, siamo alla stretta finale ?? ?? #SerieA | #Parma | #Krause - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Parma, la famiglia #Krause avrà la maggioranza - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Parma, la famiglia #Krause avrà la maggioranza - marydelu78 : @MandarinaCinese Guardando con attenzione l'ultima puntata si vede bene....trattano argomenti molto moderni legati… - blancaquinter17 : RT @Gazzetta_it: #Parma, la famiglia #Krause avrà la maggioranza -

Ultime Notizie dalla rete : Serie famiglia

La Gazzetta dello Sport

Il neo presidente Amoruso: "Sono sempre stato vicino alla squadra sin dal momento della sua nascita. Vorrei ringraziare anche l’ex presidente Donsi perché se non fosse sopraggiunta questa situazione d ...Sono passati solo pochi giorni da quando Felipe, in compagnia della secondogenita Sofia, ha accompagnato la sua erede Leonor all’ingresso di scuola per il suo primo giorno in nuovo istituto. La Princi ...Chissà che effetto fa al principe Harry d’Inghilterra festeggiare il compleanno, il 36esimo, come un ricco californiano qualsiasi: in una bella villa di Santa Barbara, assieme alla moglie Meghan Markl ...