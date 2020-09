Serie A femminile | il 5 ottobre si fa la storia | Milan-Juventus a San Siro

Leggi su sportface

(Di martedì 15 settembre 2020) Nuova tappa storica per il calcioitaliano, che il prossimo 5sbarcherà per la prima volta a San. Il big match della quarta giornata dellaA TimVision 2020/2021 trasi disputerà infatti al Meazza. La “Scala del calcio” si unisce così al “Franchi” di Firenze e all’Allianz Stadium di Torino che nel 2022 ospiterà anche la finale della Champions Leaguetra gli stadi italiani che hanno aperto le loro porte al calcio. Un vero e proprio scontro al vertice, visto chesono tra le favorite per la vittoria del campionato insieme alla Fiorentina. Per una notte Sansi ...