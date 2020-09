Senza mascherina, né biglietto: "l'assalto" dei migranti al bus (Di martedì 15 settembre 2020) Fabrizio Tenerelli Ogni giorno lo stesso copione al valico frontaliero di Ponte San Luigi, a Ventimiglia, dove decine di migranti respinti dalla Francia assaltano l'autobus di linea per raggiungere il centro, ma quasi tutti sono Senza mascherina oltre che biglietto È una situazione paradossale quella che si ripete tutti i giorni al confine italo francese di Ventimiglia, in provincia di Imperia, dove decine di migranti respinti dalla Francia "assaltano" l'autobus di linea della Riviera Trasporti, che collega il centro cittadino con il valico di Ponte San Luigi. Gli autisti sono costretti a fare i conti con l'arroganza di chi, oltre a essere Senza biglietto pretende di salire Senza mascherina (per fortuna non tutti) ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 15 settembre 2020) Fabrizio Tenerelli Ogni giorno lo stesso copione al valico frontaliero di Ponte San Luigi, a Ventimiglia, dove decine direspinti dalla Francia assaltano l'autobus di linea per raggiungere il centro, ma quasi tutti sonooltre cheÈ una situazione paradossale quella che si ripete tutti i giorni al confine italo francese di Ventimiglia, in provincia di Imperia, dove decine direspinti dalla Francia "assaltano" l'autobus di linea della Riviera Trasporti, che collega il centro cittadino con il valico di Ponte San Luigi. Gli autisti sono costretti a fare i conti con l'arroganza di chi, oltre a esserepretende di salire(per fortuna non tutti) ...

matteosalvinimi : ??ORRORE A FOGGIA Un’operatrice socio-sanitaria invita un extracomunitario del Mali, senza fissa dimora, privo di pe… - repubblica : Non vuole indossare la mascherina in piena 'movida': 400 euro di multa - HuffPostItalia : De Laurentiis all'assemblea della Lega senza mascherina e barcollante: aveva già i sintomi del Covid - Luciana12827144 : RT @BarillariDav: SE QUESTO E' UN UOMO ...ho solo 7 anni.. ....indosso una mascherina per 4 ore al giorno senza poterla mai abbassare, ho c… - piumigliore1 : @sararigby7 Speriamo.. anche se continuerei ad essere prudente.. gente in autobus senza mascherina, genitori fuori… -

Ultime Notizie dalla rete : Senza mascherina Titolari e clienti senza mascherina: chiusi due bar Youtvrs Covid-19, le mascherine potrebbero rendere immuni dal virus chi le indossa

Una teoria del Covid-19 dettagliata dagli scienziati dell’Università della California suggerisce che le mascherine potrebbero rendere le persone meno malate o asintomatiche, perché le coperture riduco ...

I banchi singoli e tanti divieti: gli studenti nell'era del Covid

Alle 8, minuto più minuto meno, l'esercito degli studenti del Fermano era in classe. Le facce coperte dalle mascherine, gli sguardi un po' spaesati di chi si ritrova al centro dell'attenzione, senza v ...

Caos vaccino antinfluenzale, medici e farmacie senza rifornimenti e le Regioni sono in ritardo

“Dal punto di vista scientifico, non abbiamo alcuno strumento, ad eccezione di tamponi e test sierologici, per distinguere la febbre di normale influenza da un caso di Covid”. A parlare è un pediatra ...

Una teoria del Covid-19 dettagliata dagli scienziati dell’Università della California suggerisce che le mascherine potrebbero rendere le persone meno malate o asintomatiche, perché le coperture riduco ...Alle 8, minuto più minuto meno, l'esercito degli studenti del Fermano era in classe. Le facce coperte dalle mascherine, gli sguardi un po' spaesati di chi si ritrova al centro dell'attenzione, senza v ...“Dal punto di vista scientifico, non abbiamo alcuno strumento, ad eccezione di tamponi e test sierologici, per distinguere la febbre di normale influenza da un caso di Covid”. A parlare è un pediatra ...