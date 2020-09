Sei in un Paese Meraviglioso, 15 nuovi viaggi in Italia su Sky Arte (Di martedì 15 settembre 2020) Sono in pochi a sapere che il vulcano attivo più piccolo del mondo si trova in Romagna, sul Monte Busca. O che l’orologio più antico, ancora perfettamente funzionante, si può ammirare sulla torre Sant’Andrea di Chioggia. O, ancora, che girando per il borgo medioevale di Collodi si può incontrare un gigantesco Pinocchio, alto ben 16 metri. Sono solo alcune delle “bellezze da record” a cui è dedicata la nuova serie di... Leggi su digital-news (Di martedì 15 settembre 2020) Sono in pochi a sapere che il vulcano attivo più piccolo del mondo si trova in Romagna, sul Monte Busca. O che l’orologio più antico, ancora perfettamente funzionante, si può ammirare sulla torre Sant’Andrea di Chioggia. O, ancora, che girando per il borgo medioevale di Collodi si può incontrare un gigantesco Pinocchio, alto ben 16 metri. Sono solo alcune delle “bellezze da record” a cui è dedicata la nuova serie di...

VoltItalia : “Oggi se sei un giovane in questo Paese non conti niente. Questa riforma, qualora perdesse il NO, escluderà ulteri… - Anders967 : RT @Citta_Pasolini: - Giornalista: Ma un'ideologia contraddittoria come la sua non è di per se stesa debole? - Pasolini: No. L'ideologia d… - ggbram : RT @GiovanniCagnol1: @PoliticaPerJedi Se concepisci la politica #pdnetwork come necessità assoluta di restare al potere “per arginare la de… - Andinika6 : @JackalBourne @aperitivocongin @Fedez Sei incazzato con me perché sei leghista? È vero, siete il peggio di questo p… - roccor28 : @markorusso69 È da un bel po' che non è più il nostro paese, se te ne sei accorto. -

Ultime Notizie dalla rete : Sei Paese Torna su Sky Arte Sei in un paese meraviglioso: il programma con Vergassola in collaborazione con Autostrade Leggo.it Positiva al covid, va a divertirsi in bar e pub: decine di contagiati in Germania

Sarebbe dovuta rimanere in quarantena in attesa dei risultati ... Dall'inizio della pandemia vi si sono verificati 61.974 contagi su un totale di 260.355 confermati in tutto il Paese. Ci sono ...

IN INDIA IL BILANCIO

Dopo gli Stati Uniti, l'India è il paese dove il nuovo coronavirus ha fatto registrare il maggior numero di contagi, mentre sul fronte delle vittime totali è il Brasile a collocarsi alle spalle degli ...

Amministrative Cappadocia: Lucilla Lilli risponde alle 5 domande di Marsicalive

Cappadocia. Cappadocia. Anche il Comune di Cappadocia andrà al voto il prossimo 20/21 settembre. A contendersi il risultato elettorale saranno Lorenzo Lorenzin, già sindaco del borgo marsicano, e Luci ...

Sarebbe dovuta rimanere in quarantena in attesa dei risultati ... Dall'inizio della pandemia vi si sono verificati 61.974 contagi su un totale di 260.355 confermati in tutto il Paese. Ci sono ...Dopo gli Stati Uniti, l'India è il paese dove il nuovo coronavirus ha fatto registrare il maggior numero di contagi, mentre sul fronte delle vittime totali è il Brasile a collocarsi alle spalle degli ...Cappadocia. Cappadocia. Anche il Comune di Cappadocia andrà al voto il prossimo 20/21 settembre. A contendersi il risultato elettorale saranno Lorenzo Lorenzin, già sindaco del borgo marsicano, e Luci ...