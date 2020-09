Se sulla scuola Lucia Azzolina ascoltasse Vasco Rossi (Di martedì 15 settembre 2020) Le persone mediocri osservano, quelle intelligenti prevedono. È da qui che occorre partire per parlare di scuola all’epoca della pandemia. E se qualcuno mi fa notare che prevedere è difficile, rispondo: appunto per questo abbiamo bisogno di una classe dirigente che sappia avere una visione e non navighi a vista.Tutti sapevano che cosa sarebbe successo a settembre, ma pochi hanno provato a prevedere, programmare, soprattutto sperimentare qualcosa di nuovo.Come ci ha fatto notare Vasco Rossi con quella meravigliosa fotografia del ’59 dove si vedevano dei bambini che per andare a scuola si attaccavano a della carrucole per guadare il fiume Panaro oltre il quale li aspettava la maestra, l’istruzione, la formazione, l’educazione hanno sempre avuto bisogno di coraggio, ce lo ha insegnato ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 15 settembre 2020) Le persone mediocri osservano, quelle intelligenti prevedono. È da qui che occorre partire per parlare diall’epoca della pandemia. E se qualcuno mi fa notare che prevedere è difficile, rispondo: appunto per questo abbiamo bisogno di una classe dirigente che sappia avere una visione e non navighi a vista.Tutti sapevano che cosa sarebbe successo a settembre, ma pochi hanno provato a prevedere, programmare, soprattutto sperimentare qualcosa di nuovo.Come ci ha fatto notarecon quella meravigliosa fotografia del ’59 dove si vedevano dei bambini che per andare asi attaccavano a della carrucole per guadare il fiume Panaro oltre il quale li aspettava la maestra, l’istruzione, la formazione, l’educazione hanno sempre avuto bisogno di coraggio, ce lo ha insegnato ...

Ultime Notizie dalla rete : sulla scuola Cirio: “Piemontesi bogianen, nessun cedimento al governo sulla scuola” La Stampa Scuola, blitz a sorpresa di Conte a Norcia

Blitz a sorpresa del premier Giuseppe Conte all’Istituto Tecnico e Liceo Classico 'Roberto Battaglia' di Norcia, la scuola dove ieri si è levato il grido ‘viva la scuola’, urlato dagli studenti entusi ...

Scuola, a Cariati test sierologici volontari per gli studenti

Test sierologici per 621 studenti delle scuole superiori di Cariati, da effettuare tre giorni prima dell’avvio dell’anno scolastico 2020-21, nella massima sicurezza e con il coinvolgimento del mondo ...

Verona: traffico senza ingorghi e aumento degli spostamenti in bici in occasione della riapertura delle scuole

(FERPRESS) – Verona, 15 SET – I dati del settore Traffico del Comune di Verona registrano nel primo giorno di scuola una diminuzione del 10 per cento del traffico nella consueta ora di punta di inizio ...

