Scuole, giovedì il viceministro Anna Ascani a Lauro (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Giovedì mattina 17 settembre alle ore 12 a Lauro (AV) farà tappa la viceministro all’Istruzione Anna Ascani. Il vice presidente del Pd nazionale sarà in Irpinia per una iniziativa insieme ai candidati della lista del partito democratico. “Sarà un momento per affrontare i temi attuali, – ha dichiarato Roberta Santaniello, membro di direzione nazionale che ha organizzato l’evento – in particolare la sicurezza nelleScuole, la ripartenza, ma anche far individuare per la nostra realtà la traccia per le opportunità del futuro, con un abbraccio tra regione e governo.” Presenti i 4 candidati irpini della lista del pd – Rosetta D’Amelio, Maurizio Petracca, Michelangelo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Giovedì mattina 17 settembre alle ore 12 a(AV) farà tappa laall’Istruzione. Il vice presidente del Pd nazionale sarà in Irpinia per una iniziativa insieme ai candidati della lista del partito democratico. “Sarà un momento per affrontare i temi attuali, – ha dichiarato Roberta Santaniello, membro di direzione nazionale che ha organizzato l’evento – in particolare la sicurezza nelle, la ripartenza, ma anche far individuare per la nostra realtà la traccia per le opportunità del futuro, con un abbraccio tra regione e governo.” Presenti i 4 candidati irpini della lista del pd – Rosetta D’Amelio, Maurizio Petracca, Michelangelo ...

lorysem : Abruzzo, Basilicata, Calabria, Puglia e Campania oggi non hanno riaperto le scuole. Anche la Sicilia ha dato la pos… - GenovaEventi : La #didattica dei #MuseidiGenova per #famiglie e #scuole riparte: le proposte per il nuovo anno saranno esposte Gio… - Antonio30423068 : RT @IlariaBifarini: Giovedì inizio il mio master in economia comportamentale alla Luiss. Anche io vivrò la riapertura delle scuole. Per for… - Bolpet : RT @IlariaBifarini: Giovedì inizio il mio master in economia comportamentale alla Luiss. Anche io vivrò la riapertura delle scuole. Per for… - KURO1I : be' se quasi tutte le scuole finiscono alle 11 allora posso prendere la corriera di l'una chill per andare dalla tatuatrice giovedì -

Ultime Notizie dalla rete : Scuole giovedì Silvio Berlusconi dimesso dal San Raffaele dove era ricoverato per Covid Corriere della Sera