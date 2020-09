Scuole aperte ma mancano 150mila prof e 20mila ausiliari (Di martedì 15 settembre 2020) Per la Cisl Scuola servono 207mila i supplenti (di cui 60mila per il Covid) ma in classe al primo giorno di scuola potrebbero essercene solo 57mila. Scoperti anche 2.200 posti di capo segreteria Leggi su ilsole24ore (Di martedì 15 settembre 2020) Per la Cisl Scuola servono 207mila i supplenti (di cui 60mila per il Covid) ma in classe al primo giorno di scuola potrebbero essercene solo 57mila. Scoperti anche 2.200 posti di capo segreteria

matteosalvinimi : ?? SCUOLE APERTE E PORTI CHIUSI Questo sabato e questa domenica vi aspetto in 1.000 piazze in tutta Italia per dare… - matteosalvinimi : #Salvini: Oggi Corriere denuncia mancanza di 60mila insegnanti. Parlamentare PD dice che governo ha fatto errori pe… - matteosalvinimi : Sabato e domenica saremo in 1.000 piazze italiane per chiedere scuole sicure, belle e aperte. - fisco24_info : Scuole aperte ma mancano 150mila prof e 20mila ausiliari: Per la Cisl Scuola servono 207mila i supplenti (di cui 60… - Spiralwavemood : RT @__Sa_Zo: raga ma le scuole in via precauzionale so state aperte? O stanno ancora chiuse? -

Ultime Notizie dalla rete : Scuole aperte Scuole aperte ma mancano 150mila prof e 20mila ausiliari Il Sole 24 ORE Piano faunistico venatorio e proposta al Parlamento sui tribunali, arriva l’ok dal consiglio regionale

L’Aquila. L’Aula si è espressa favorevolmente all’unanimità sul documento di 361 pagine che contiene i dettagli del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2020-2024. “Il piano – come si legge nella nota ...

Scuole aperte ma mancano 150mila prof e 20mila ausiliari

Il D-Day della scuola italiana è arrivato. In 13 Regioni su 21 - che si aggiungono all’Alto Adige partito il 7 - la mattina del 14 settembre è suonata la prima campanella dell’anno scolastico 2020/21 ...

Controllo della febbre a scuola e test obbligatori per l'ingresso, il governo impugna le ordinanze di Piemonte e Sardegna

Gli annunci sono diventati realtà e in un solo giorno due ordinanze regionali sono impugnate dal governo. All'Esecutivo non erano piaciute né la "disobbedienza" del Piemonte che ha imposto l'obbligo d ...

L’Aquila. L’Aula si è espressa favorevolmente all’unanimità sul documento di 361 pagine che contiene i dettagli del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2020-2024. “Il piano – come si legge nella nota ...Il D-Day della scuola italiana è arrivato. In 13 Regioni su 21 - che si aggiungono all’Alto Adige partito il 7 - la mattina del 14 settembre è suonata la prima campanella dell’anno scolastico 2020/21 ...Gli annunci sono diventati realtà e in un solo giorno due ordinanze regionali sono impugnate dal governo. All'Esecutivo non erano piaciute né la "disobbedienza" del Piemonte che ha imposto l'obbligo d ...