Scuola | ritorno nella ressa con poche precauzioni Mattarella | «Banda larga a tutti»

Riapre la Scuola e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella decide di andare a celebrare un giorno così importante in uno dei luoghi simbolo dell?emergenza Covid. A Vo?...

Il dottor Fortunato illustra compiti e responsabilità dei medici che hanno in cura gli studenti. «Il nodo è la rapidità dei test» LUCCA. «Una raccomandazione? Ragazzi non vi ammalate. Il resto va tutt ...

Eccitazione mista a preoccupazione i sentimenti che hanno prevalso questa mattina all'ingresso delle scuole romane per il tanto atteso ritorno in classe nell'era post-Covid."Spaventati", dice una mamm ...

Dopo mesi di didattica a distanza – al netto dei giorni degli esami di maturità –, di attese e “fiumi di inchiostro”, si ritorna sui ... alla scuola pronta a riniziare.

