Scuola, Meloni: 'Il governo ha affrontato il tema scuola con presunzione' (Di martedì 15 settembre 2020) Giorgia Meloni torna a parlare della riapertura della scuola e punta il dito contro il governo reo, secondo lei, di aver affrontato il 'tema con presunzione'. 'Nessuno mette in dubbio che fosse ...

Giorgia Meloni torna a parlare della riapertura della Scuola e punta il dito contro il Governo reo, secondo lei, di aver affrontato il "tema con presunzione". "Nessuno mette in dubbio che fosse ...

Simoni: "C’è voglia di invertire la tendenza"

Cresciuto politicamente nella scuola di impegno politico della Arcidiocesi di Lucca ... Da tempo è convintamente al fianco di Giorgia Meloni che lo ha nominato responsabile nazionale del Dipartimento ...

Niente insegnanti di sostegno Alunni disabili restano a casa

Per giorni aveva provato davanti allo specchio il grembiule nuovo e lo zainetto che lo avrebbero accompagnato nel suo primo giorno di scuola, in prima elementare, a Pontedera. Tutto saltato. Colpa del ...

