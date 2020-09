Scuola | ma quale ripresa! Il primo giorno da incubo senza banchi e senza prof

Leggi su ilparagone

(Di martedì 15 settembre 2020) Eppure hanno fatto una gran propaganda sulla, quelli del governo. Azzolina e Conte in testa, per dire si riparte. Eppure ilnon è come lo hanno raccontato. La verità è un’altra. Basta chiedere a genitori,essori e studenti. La segnalazione di protezioni personali utilizzate dagli studenti in mancanza delle mascherine chirurgiche di Stato – che il governo aveva promesso per tutti già dal– arrivano da tutta Italia, in particolare dal Lazio (complice il pasticcio di Zingaretti su cui si deve ancora fare luce). I, dice poi la Cgil, sono a quota 200.000 su 2,4 milioni. Non serve un matematico per capire che praticamente non ce li ha nessuno in realtà. In Sicilia, il caso ...