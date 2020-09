Scuola, linee guida del 118: ambulanza e test rapido se sospetto Covid (Di martedì 15 settembre 2020) Un caso sospetto di coronavirus a Scuola prevede la chiamata immediata al 118, il triage telefonico, l'invio di un mezzo di soccorso dedicato e il test rapido. Sono alcuni dei punti previsti dalle ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 15 settembre 2020) Un casodi coronavirus aprevede la chiamata immediata al 118, il triage telefonico, l'invio di un mezzo di soccorso dedicato e il. Sono alcuni dei punti previsti dalle ...

Tabanai1 : @AlvisiConci A me sembra una polemica inutile. Trovo decisamente più imbarazzante che non ci siano linee guida cert… - sitornaasperare : RT @valy_s: #scuola Scusate cos’è sta roba? Altre linee guida? Chiamata al 118 e test rapido.. In presenza dei genitori, mi auguro. O siam… - EffeF61 : RT @valy_s: #scuola Scusate cos’è sta roba? Altre linee guida? Chiamata al 118 e test rapido.. In presenza dei genitori, mi auguro. O siam… - cstambul : RT @valy_s: #scuola Scusate cos’è sta roba? Altre linee guida? Chiamata al 118 e test rapido.. In presenza dei genitori, mi auguro. O siam… - dileguossi : RT @valy_s: #scuola Scusate cos’è sta roba? Altre linee guida? Chiamata al 118 e test rapido.. In presenza dei genitori, mi auguro. O siam… -