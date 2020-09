Scuola | il preside di Genova | «I bambini inginocchiati? Ora vi spiego come è andata»

(Di martedì 15 settembre 2020) IlRenzo Ronconi dell’istituto Castelletto, finito nel mirino per la foto deiche disegnavano sulla sedia il primo giorno di. I banchi? «Sono in ritardo, ma oggi arrivano». La foto diffusa dall’insegnante? «Una leggerezza ma grave strumentalizzare»

Corriere : Il preside di Genova: «Alunni in ginocchio? La foto una leggerezza, grave strumentaliz... - Adnkronos : #Scuola, preside #Tasso di Roma: 'Si va verso militarizzazione o si chiude' - giornalettismo : La foto ha prima fatto il giro delle chat dei genitori, poi è arrivata al presidente della #Liguria Giovanni #Toti… - branca1955 : @myrtamerlino Quella dei bambini di Genova è una fake news smentita dal preside della scuola. La prego di mandare i… - RaffaeleFerro7 : RT @SabrinaScampini: Ad Amatrice grazie alla donazione della Ferrari hanno ricostruito la scuola:ci sono banchi,aule,cattedre,palestra. Ma… -

«Se al Nord il problema principale riguarda la carenza di organico, al Sud il problema è il reperimento degli spazi. Al momento i banchi consegnati sono solo 200mila, sui due milioni e 400mila previst ...«Dopo il rinvio al 24 settembre, rispetto al resto d’Italia che parte oggi, adesso il governatore De Luca mette in discussione anche questa data per la riapertura delle scuole». Rita Labruna, candidat ...Ed in effetti questo pare aver raccontato anche la prima giornata dell’anno scolastico 2020/2021 a Gorizia, quella di ieri, dove la macchina organizzativa degli istituti – pur con i piccoli correttivi ...