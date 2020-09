Scuola, il Governo impugna l'ordinanza del Piemonte (Di martedì 15 settembre 2020) TORINO (ITALPRESS) – Il Governo ha impugnato l'ordinanza della Regione Piemonte che prevede una serie di indicazioni per rilevare la temperatura degli studenti, a casa dove va trascritta sul diario, o direttamente a Scuola da parte dei presidi con termometro. A impugnare il provvedimento, sia il ministro della Salute, Roberto Speranza, sia la collega dell'Istruzione, Lucia Azzolina. (ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) TORINO (ITALPRESS) – Ilhato l'della Regioneche prevede una serie di indicazioni per rilevare la temperatura degli studenti, a casa dove va trascritta sul diario, o direttamente ada parte dei presidi con termometro. Are il provvedimento, sia il ministro della Salute, Roberto Speranza, sia la collega dell'Istruzione, Lucia Azzolina. (ITALPRESS).

