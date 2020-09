Scuola, il Governo impugna l’ordinanza del Piemonte (Di martedì 15 settembre 2020) TORINO (ITALPRESS) – Il Governo ha impugnato l’ordinanza della Regione Piemonte che prevede una serie di indicazioni per rilevare la temperatura degli studenti, a casa dove va trascritta sul diario, o direttamente a Scuola da parte dei presidi con termometro. A impugnare il provvedimento, sia il ministro della Salute, Roberto Speranza, sia la collega dell’Istruzione, Lucia Azzolina. (ITALPRESS). Scuola, il Governo impugna l’ordinanza del Piemonte su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 15 settembre 2020) TORINO (ITALPRESS) – Ilhato l’ordinanza della Regioneche prevede una serie di indicazioni per rilevare la temperatura degli studenti, a casa dove va trascritta sul diario, o direttamente ada parte dei presidi con termometro. Are il provvedimento, sia il ministro della Salute, Roberto Speranza, sia la collega dell’Istruzione, Lucia Azzolina. (ITALPRESS)., ill’ordinanza delsu Il Corriere della Città.

SusannaCeccardi : Nei periodi di emergenza si valuta un governo. La scuola è rimasta chiusa per mesi: si poteva intervenire nella mes… - matteosalvinimi : Avete seguito su La7 a #notteprimadegliesami? Visto che il governo non ascolta, ecco il numero SOS SCUOLA che mett… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Scuola, paternalismo di stato e criminalizzazione dei giovani (già descritti come untori… - __rebel8 : @UrizenPlayer22 @GiorgiaMeloni Resta il fatto che il taglio di 10 miliardi per la scuola pubblica fu approvato dal… - mikedells : RT @BuompaneG: La #scuola non è mai stata al centro della politica come in questo governo! Forza Ministra #Azzolina, hai fatto emozionare t… -