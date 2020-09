Scuola, i 150 mila precari che il governo non vede (Di martedì 15 settembre 2020) Agli studenti che dovrebbero «mandarlo a casa» per gli orari ridotti, la mancanza di spazi e il record di precariato con i quali la Scuola ha riaperto lunedì in 12 regioni il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ieri ha detto che avranno il «diritto» di farlo se il governo «perderà la sfida del Recovery Fund». All’Istituto Tecnico e Liceo Classico Roberto Battaglia di Norcia, completato per l’interessamento del premier dopo le proteste a gennaio da parte del personale e degli … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 15 settembre 2020) Agli studenti che dovrebbero «mandarlo a casa» per gli orari ridotti, la mancanza di spazi e il record diato con i quali laha riaperto lunedì in 12 regioni il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ieri ha detto che avranno il «diritto» di farlo se il«perderà la sfida del Recovery Fund». All’Istituto Tecnico e Liceo Classico Roberto Battaglia di Norcia, completato per l’interessamento del premier dopo le proteste a gennaio da parte del personale e degli … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Pochissime assenze tra i 57mila studenti che ieri sono rientrati nelle sessanta scuole superiori bresciane. A parte un malore accusato da un ragazzo all’Abba-Ballini (un colpo di calore, niente febbre ...

Scuola vandalizzata nel Casertano, Azzolina chiama la preside e invia i fondi

Dopo i furti e i raid vandalici, le lacrime della preside e la telefonata del ministro Lucia Azzolina, alla scuola Francesco Gesuè di San Felice a Cancello, nel Casertano, arrivano i fondi per consent ...

Un’estate di divertimento con il “Gioco al centro”

ROVIGO - Volge al termine l’importante esperienza dei centri estivi organizzati dalla Cooperativa Sociale Il Raggio verde, che da metà giugno ha gestito diversi progetti 0-6 nella provincia di Rovigo.

