Scuola e tamponi, corsa contro il tempo. Asl Salerno: gara da 60mila euro (Di martedì 15 settembre 2020) tempo di lettura: 2 minutiSalerno – L’Asl Salerno, con delibera del 9 settembre, ha indetto una procedura di gara per l’acquisto di ‘kit con set per prelievo rino-faringeo di campioni biologici da sottoporre ad indagini molecolari finalizzate alla ricerca del SARS-CoV2 più provetta con terreno di trasporto liquido’ da destinare ai presidi ospedalieri di propria competenza. La procedura è stata attivata mediante richiesta di offerta sul mercato elettronico (Mepa) con il criterio del minor prezzo. L’importo complessivo per la fornitura è di 60.000 euro; cifra a cui vanno aggiunte le voci ‘somme da destinare agli incentivi per funzioni tecniche’ (1.200 €) e Iva (13.200 €) per un importo totale ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 settembre 2020)di lettura: 2 minuti– L’Asl, con delibera del 9 settembre, ha indetto una procedura diper l’acquisto di ‘kit con set per prelievo rino-faringeo di campioni biologici da sottoporre ad indagini molecolari finalizzate alla ricerca del SARS-CoV2 più provetta con terreno di trasporto liquido’ da destinare ai presidi ospedalieri di propria competenza. La procedura è stata attivata mediante richiesta di offerta sul mercato elettronico (Mepa) con il criterio del minor prezzo. L’importo complessivo per la fornitura è di 60.000; cifra a cui vanno aggiunte le voci ‘somme da destinare agli incentivi per funzioni tecniche’ (1.200 &;) e Iva (13.200 &;) per un importo totale ...

NicolaPorro : Con l'arrivo della stagione influenzale, i numeri che ruotano attorno ai #tamponi e alla #scuola non tornano. Ci ra… - primocanale : Scuola e tamponi, le valli genovesi chiedono un punto diverso rispetto al Gaslini - primocanale : Ecco quando vengono fatti i tamponi a scuola. Bassetti: 'In caso di sintomi non uscite di casa' - Miti_Vigliero : Coronavirus, altro caso in una scuola di Palermo: in Sicilia arrivano i tamponi rapidi - IlNuovoTorrazzo : REGIONE - Piano anti Covid a scuola: tamponi rapidi e isolamenti solo in casi di positività accertati -