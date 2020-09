Scuola, Azzolina: 'Il bilancio è buono, la riapertura non era scontata' (Di martedì 15 settembre 2020) 'Non era assolutamente facile la riapertura scolastica che tanto ci ha emozionato: il bilancio è buono, rispetto a una ripartenza che non era per niente scontata'. Lo ha dichiarato il ministro dell'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 15 settembre 2020) 'Non era assolutamente facile lascolastica che tanto ci ha emozionato: il, rispetto a una ripartenza che non era per niente'. Lo ha dichiarato il ministro dell'...

borghi_claudio : Sto ascoltando la AZZOLINA che sta facendo il parallelismo Scuola Ulisse Itaca senza probabilmente capire cosa le h… - matteosalvinimi : “Ogni studente troverà la mascherina sul banco” dice la Azzolina. Di fianco un messaggio inviato oggi da una scuola… - matteosalvinimi : #Salvini: Il ministro Azzolina diceva che tutti i bambini avrebbero trovato le mascherine sui banchi di scuola, ad… - lalitapetila : RT @Lucaaaa01: Gas Gas, alias Toti, strumentalizza la foto dei bimbi a scuola in ginocchio accusando la Ministra Azzolina, ma in realtà è s… - cicuto_stefano : RT @antondepierro: Pubblicare foto di #bambini in ginocchio a #scuola,per denunciare un'inefficienza gestionale,peraltro pressoché infondat… -