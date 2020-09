Scuola | Azzolina assicura | “Mai più lockdown” E su Salvini dice | “Da lui quali proposte? Crea allarmismi alle famiglie”

(Di martedì 15 settembre 2020) “Mi sento di escludere un nuovo lockdown generalizzato della”. Nel secondo giorno di rientro in classe dopo la chiusura degli istituti disposta a marzo a causa della pandemia, la ministra Luciausa parole chiare, garantendo che non ci sarà più alcuno stop su scala nazionale. “Non siamo più quelli di marzo, abbiamo lavorato, le conoscenze scientifiche si stanno evolvendo. I protocolli servono ad isolare i positivi ma ci auguriamo che un lockdown dellanon sia più pensabile“, ha dichiarato a Cartabianca su Rai3. Nel corso della trasmissione, la ministra ha detto la sua anche sul leader della Lega Matteo, che da settimane la attacca per le presunte difficoltà riscontrate dal governo nel garantire un ritorno in sicurezza a ...

