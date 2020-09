Scossa di terremoto in Sicilia | interessata la zona di Messina

Leggi su bloglive

(Di martedì 15 settembre 2020) Nelle prime ore di stamani , soprattutto le Isole Eolie. Nuovo giorno, altradi. La regione d’Italia più, nell’ultimo periodo e per tutto quello estivo, è senz’altro lacon buona parte anche della Calabria. Ieri Trapani, oggi. Sono queste le due località, o meglio città, più interessate ultimamente e al centro di vari scosse diche, fortunatamente, non riportano danni a persone o strutture limitrofe al sisma. Come detto poc’anzi unadiche ha vistoil territorio, soprattutto le Isole Eolie. Il sisma ha avuto una potenza di 2.0 gradi magnitudo sulla scala Richter. Solitamente delle scosse con i ...