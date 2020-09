Scende in campo la destra per il Sì al taglio dei parlamentari (Di martedì 15 settembre 2020) Promosso dalla Fondazione Rivolta Ideale, si è svolto a Roma, nel salone del Centro iniziative sociali, un convegno sul referendum che riduce il taglio dei parlamentari. Nella sua relazione introduttiva il sen. Domenico Gramazio ha affermato che dopo la consultazione popolare, nel caso prevalesse il SI, sarà necessario procedere ad una nuova legge elettorale perché con quella attuale si pongono rischi di abbassamento della rappresentatività per formazioni politiche e ambiti territoriali , come é stato giustamente sottolineato dal costituzionalista Antonio Baldassarre. Bene ricordare che Baldassarre é favorevole al taglio dei parlamentari. E' pretestuoso pertanto affermare, come Emma Bonino, che il SI precluderebbe il varo di una nuova legge elettorale. Altra ... Leggi su iltempo (Di martedì 15 settembre 2020) Promosso dalla Fondazione Rivolta Ideale, si è svolto a Roma, nel salone del Centro iniziative sociali, un convegno sul referendum che riduce ildei. Nella sua relazione introduttiva il sen. Domenico Gramazio ha affermato che dopo la consultazione popolare, nel caso prevalesse il SI, sarà necessario procedere ad una nuova legge elettorale perché con quella attuale si pongono rischi di abbassamento della rappresentatività per formazioni politiche e ambiti territoriali , come é stato giustamente sottolineato dal costituzionalista Antonio Baldassarre. Bene ricordare che Baldassarre é favorevole aldei. E' pretestuoso pertanto affermare, come Emma Bonino, che il SI precluderebbe il varo di una nuova legge elettorale. Altra ...

anto_feola : Vi ricordo che tra due giorni scende in campo l'Ac Milan di Milano 7 volte campione d'Europa. - tempoweb : Il convegno della Fondazione Rivolta Ideale con Domenico Gramazio #referendum #taglioparlamentari #rivoltaideale… - ACF_Ita_news : RT @FigaroEsports: Stasera si scende in campo per gli ottavi di finale di Europa League @acf_proclubs ???????? Incontriamo un Top Team spagnol… - michelmulders : RT @LEGEA_official: ??LEGEA per il RODA JC: Le nuove maglie dedicate all’orgoglio del sud…la città dei minatori! ?? ??Per la stagione spor… - NewsProclub : RT @FigaroEsports: Stasera si scende in campo per gli ottavi di finale di Europa League @acf_proclubs ???????? Incontriamo un Top Team spagnol… -

Ultime Notizie dalla rete : Scende campo Manola Aiazzi scende in campo da "indipendente" per il collegio Firenze 4 per Fratelli d'Italia piananotizie.it Colpo di scena: Don Matteo "scomunica" Donald Trump. Guai per la Rai?

Anche Don Matteo scende in campo per Joe Biden e regala un dispiacere a Donald Trump. Il nome di Terence Hill, interprete del sacerdote nella popolarissima serie tv della Rai, compare infatti tra gli ...

Comunali Marcianise, Angelina Sodano (Progettiamo il domani): “Andare alle urne, il voto fa la differenza nel bene e nel male”

Tra i candidati scesi in campo per un posto nel Consiglio Comunale di Marcianise molti sono alla loro prima esperienza, ma non difettano certo in quanto a grinta e determinazione. Come nel caso di Ang ...

Lazio, difesa questione centrale. Dalla Cina sicuri: fatta per Kim Min Jae

Il destino guida il mercato. Luiz Felipe ai box spinge la Lazio a correre subito al riparo. Non può certo bastare il cipriota Karo, richiamato da Salerno. Bisogna accelerare per regalare a Inzaghi un ...

Anche Don Matteo scende in campo per Joe Biden e regala un dispiacere a Donald Trump. Il nome di Terence Hill, interprete del sacerdote nella popolarissima serie tv della Rai, compare infatti tra gli ...Tra i candidati scesi in campo per un posto nel Consiglio Comunale di Marcianise molti sono alla loro prima esperienza, ma non difettano certo in quanto a grinta e determinazione. Come nel caso di Ang ...Il destino guida il mercato. Luiz Felipe ai box spinge la Lazio a correre subito al riparo. Non può certo bastare il cipriota Karo, richiamato da Salerno. Bisogna accelerare per regalare a Inzaghi un ...