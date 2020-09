Scarcerazione Zagaria, Bonafede: “Decisione dei magistrati, Governo ha riportato in cella i boss” (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – “Il Governo ha varato due decreti che hanno permesso, a seguito di quelle scarcerazioni decise dai magistrati di sorveglianza, su cui non entro nel merito, che le persone condannate per mafia che si trovavano in detenzione domiciliare, tornassero davanti al magistrato immediatamente dopo che era diminuito il livello di emergenza sanitaria; ciò affinchè il magistrato prendesse una nuova decisione, e in molti casi i domiciliari sono stati revocati. Di questo siamo orgogliosi e ricordo che io mi occupo di fare le leggi, i magistrati di applicarle”. E’ quanto ha dichiarato al tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, rispondendo alle domande dei cronisti sulla vicenda di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – “Ilha varato due decreti che hanno permesso, a seguito di quelle scarcerazioni decise daidi sorveglianza, su cui non entro nel merito, che le persone condannate per mafia che si trovavano in detenzione domiciliare, tornassero davanti al magistrato immediatamente dopo che era diminuito il livello di emergenza sanitaria; ciò affinchè il magistrato prendesse una nuova decisione, e in molti casi i domiciliari sono stati revocati. Di questo siamo orgogliosi e ricordo che io mi occupo di fare le leggi, idi applicarle”. E’ quanto ha dichiarato al tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) il ministro della Giustizia Alfonso, rispondendo alle domande dei cronisti sulla vicenda di ...

La fuga di Mastini sta animando lo scontro politico: in molti chiedono che siano riviste le regole sui permessi premio per i responsabili di determinati reati. Ma la vicenda riaccende soprattutto lo s ...

Casapesenna – Potrebbe tornare in carcere il 21 settembre Pasquale Zagaria, esponente di spicco e mente economica del clan dei Casalesi, fratello del boss Michele Zagaria, scarcerato e posto ai domici ...

Il fratello del boss Michele Zagaria, considerato esponente di spicco e mente economica del clan dei Casalesi, è stato posto ai domiciliari per motivi di salute nell'aprile scorso durante la fase acut ...

