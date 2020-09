Sbarca in Italia “penna” per autosomministrazione farmaco

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 15 settembre 2020) È disponibile inla nuova `penna` pre-riempita per l`di benralizumab,biologico indicato come trattamento per i pazienti adulti con asma grave eosinofilico non adeguatamente controllato malgrado l`impiego di corticosteroidi per inalazione (ICS) a dosi elevate e beta-agonisti a lunga durata d'azione (LABA). Il nuovo dispositivo sviluppato da AstraZeneca, semplifica la somministrazione della terapia sia per i medici che per i pazienti, che adesso potranno quindi beneficiare di un device sicuro e di ancor più facile utilizzo, rispetto alla già disponibile siringa pre-riempita. La nuova penna pre-riempita permette di migliorare l`aderenza e di mantenere il controllo dell`asma anche in, senza dover necessariamente recarsi in un centro ospedaliero ...