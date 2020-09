Savona, ragazzo di 22 anni “pestato con calci alla testa” come Willy (Di martedì 15 settembre 2020) Hanno pestato a sangue un ragazzo di 22 anni, accusandolo di aver rubato una borsetta ad un’anziana, ma nulla di vero: è accaduto a Savona lo scorso giugno. Arrestati solo ora i cinque aggressori. Un ragazzo di 22 anni è stato malmenato perché accusato di aver rubato una borsetta ad un’anziana, una giustificazione neppure … L'articolo Savona, ragazzo di 22 anni “pestato con calci alla testa” come Willy proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 15 settembre 2020) Hanno pestato a sangue undi 22, accusandolo di aver rubato una borsetta ad un’anziana, ma nulla di vero: è accaduto alo scorso giugno. Arrestati solo ora i cinque aggressori. Undi 22è stato malmenato perché accusato di aver rubato una borsetta ad un’anziana, una giustificazione neppure … L'articolodi 22“pestato contesta”proviene da www.meteoweek.com.

