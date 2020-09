Savona | arrestati 5 balordi del branco che ha pestato brutalmente un giovane di 22 anni

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 15 settembre 2020) Sono finiti in manette idelche il 1 giugno ahanno assalito eun22enne. Questa mattina i carabinieri della città ligure hanno arrestato 5 italiani tra i 22 e i 33, pestaggio brutale: 5 arresti Poteva finire come Willy. Stessa dinamica, stessa rabbia. Con l’accusa falsa di aver rubato una borsetta il ragazzo, intercettato nei pressi della stazione ferroviaria di, è stato trascinato per centinaia di metri da un componente del gruppo. Poi la vittima è stata portata nel parco di via Pirandello dove lo attendevano altri quattro. Avvertiti nel frattempo. Illo ha colpito selvaggiamente più volte alla testa, con calci e pugni. ...