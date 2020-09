Sassari: arrestato dalla polizia Johnny ‘lo zingaro’, era latitante dopo permesso premio (Di martedì 15 settembre 2020) Con grandi sforzi e sacrifici la polizia rimedia ai guatsi della giustizia buonista e dei permessi concessi sulla base di intyerpretazioni larghe della legislazione buonista delle sinistre Leggi su firenzepost (Di martedì 15 settembre 2020) Con grandi sforzi e sacrifici larimedia ai guatsi della giustizia buonista e dei permessi concessi sulla base di intyerpretazioni larghe della legislazione buonista delle sinistre

poliziadistato : +++ è stato rintracciato e arrestato in Sardegna dai poliziotti dello #Sco, della #SquadraMobile di Sassari e dalla… - Ferraresi_V : Arrestato poco fa in #Sardegna Giuseppe Mastini, #JohnnyLoZingaro, evaso dal carcere di #Sassari nei giorni scorsi.… - Agenzia_Ansa : Arrestato dalla polizia #Johnny'lo zingaro'. Scappato dopo un permesso premio dal carcere di Sassari il 6 settembre… - FloraPiachica : RT @poliziadistato: +++ è stato rintracciato e arrestato in Sardegna dai poliziotti dello #Sco, della #SquadraMobile di Sassari e dalla #Po… - RaskolnikovG : RT @Tg3web: È stato catturato in un casolare vicino a Sassari Giuseppe Mastini, meglio noto come Johnny lo zingaro, evaso dieci giorni fa d… -