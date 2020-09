Sardegna, tamponi obbligatori per passeggeri in arrivo: Avvocatura dello Stato fa ricorso (Di martedì 15 settembre 2020) L’Avvocatura dello Stato ha depositato l’atto di impugnazione dell’ordinanza della Regione Sardegna, in vigore da lunedì 14 settembre, che prevede test obbligatori per i passeggeri in arrivo privi di certificazione di negatività al Covid-19. Lo apprende l’ANSA da fonti del Pd. Il ricorso depositato al Tar della Sardegna si basa sul mancato rispetto dell’articolo 16 sulla libera circolazione delle persone. L’istruttoria sull’ordinanza era stata aperta, subito dopo la pubblicazione, dal ministro degli Affari regionali Francesco Boccia, che con il ministro della Salute Roberto Speranza e l’Avvocatura dello Stato si è ... Leggi su sportface (Di martedì 15 settembre 2020) L’ha depositato l’atto di impugnazione dell’ordinanza della Regione, in vigore da lunedì 14 settembre, che prevede testper iinprivi di certificazione di negatività al Covid-19. Lo apprende l’ANSA da fonti del Pd. Ildepositato al Tar dellasi basa sul mancato rispetto dell’articolo 16 sulla libera circolazione delle persone. L’istruttoria sull’ordinanza era stata aperta, subito dopo la pubblicazione, dal ministro degli Affari regionali Francesco Boccia, che con il ministro della Salute Roberto Speranza e l’si è ...

Sono 36 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale. Trenta sono emersi attraverso l’attività di screening, tre da sospetto diagnostico. C ...

Dopo i «rientri dalle vacanze», come erano stati chiamati i casi di coronavirus scoperti dopo un viaggio in uno dei paesi considerati a rischio come Spagna, Grecia, Albania e Croazia o nelle zone d’It ...

Non si registrano nuovi contagi da Covid-19 nella provincia di Ferrara, nell’aggiornamento di oggi, martedì 15 settembre 2020, sulla situazione epidemiologica legata a Covid-19 emanato dal Dipartiment ...

