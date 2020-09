“Sanificare quaderni, matite e libri? Aria fritta”. L’immunologa di Padova contro le fake news sul rientro a scuola (Di martedì 15 settembre 2020) “Sto sentendo di procedure assurde per sanificare quaderni, compiti, libri, matite e pennarelli. La procedura è semplice: lavatevi le mani! Tutto il resto è Aria fritta“. Con un post su Facebook, l’immunologa Antonella Viola cerca di sfatare le ennesime fake news sulle probabilità di contagio da coronavirus, a testimonianza di quanta confusione ci sia ancora nel nostro Paese sulle modalità di trasmissione del virus. La docente, ordinario di patologia generale presso l’università di Padova e direttrice scientifica dell’Istituto di Ricerca Pediatrica (IRP-Città della Speranza), spiega che “Questo vale per i quaderni tanto quanto per la matita che useremo per votare. Mascherina, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) “Sto sentendo di procedure assurde per sanificare, compiti,e pennarelli. La procedura è semplice: lavatevi le mani! Tutto il resto èfritta“. Con un post su Facebook, l’immunologa Antonella Viola cerca di sfatare le ennesimesulle probabilità di contagio da coronavirus, a testimonianza di quanta confusione ci sia ancora nel nostro Paese sulle modalità di trasmissione del virus. La docente, ordinario di patologia generale presso l’università die direttrice scientifica dell’Istituto di Ricerca Pediatrica (IRP-Città della Speranza), spiega che “Questo vale per itanto quanto per la matita che useremo per votare. Mascherina, ...

