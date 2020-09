San Martino Valle Caudina, sorpreso in possesso di cocaina: denunciato 30enne (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoProsegue l’azione dei Carabinieri della Compagnia di Avellino, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale di Avellino, finalizzati alla prevenzione dei reati in genere ed anche alla sicurezza stradale. Nell’ambito di tali servizi, a San Martino Valle Caudina, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno proceduto al controllo di un’autovettura con alla guida un uomo di Rotondi (Av), di possibile interesse nella lotta alla droga. All’esito dell’immediata perquisizione personale e veicolare, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato tre involucri contenenti 5 grammi di cocaina. Alla luce delle evidenze emerse, per il trentenne è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoProsegue l’azione dei Carabinieri della Compagnia di Avellino, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale di Avellino, finalizzati alla prevenzione dei reati in genere ed anche alla sicurezza stradale. Nell’ambito di tali servizi, a San, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno proceduto al controllo di un’autovettura con alla guida un uomo di Rotondi (Av), di possibile interesse nella lotta alla droga. All’esito dell’immediata perquisizione personale e veicolare, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato tre involucri contenenti 5 grammi di. Alla luce delle evidenze emerse, per il trentenne è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura ...

