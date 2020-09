San Gennaro a Napoli | nuovo dispositivo di traffico per i festeggiamenti

Leggi su anteprima24

(Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– In occasione della festività di San, il Comune diha deciso di istituire, per il giorno 19 settembre, unditemporaneo in alcune strade del centro storico. Il giorno 19 settembre dalle ore 07.00 alle ore 13.00 e comunque fino a cessate esigenze: In via Duomo il divieto di transito veicolare nel tratto compreso tra piazza Nicola Amore e piazzetta San Giuseppe dei Ruffi, eccetto i veicoli delle Forze dell’Ordine, di emergenza, di soccorso e della Protezione Civile. È consentito l’attraversamento di via Duomo in corrispondenza delle traverse intersecanti. È consentito il parcheggio dei veicoli a servizio delle Autorità in via Duomo nel tratto compreso tra via dei Tribunali e piazzetta San ...