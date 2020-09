San Basilio al centro dell’inchiesta di ‘Avamposti – Dispacci dal confine’, terza puntata il 16 settembre sul Nove (Di martedì 15 settembre 2020) Ambientata nella periferia di Roma la terza puntata della docuserie in onda il 16/09 in prima serata sul Nove Mercoledì 16 settembre alle 21.25 sul Nove arriva il terzo appuntamento con ‘Avamposti – Dispacci dal confine’ la docuserie in 5 puntate che racconta la quotidianità delle Stazioni dell’Arma dei Carabinieri. Protagonista della nuova puntata è la capitale, Roma, che, tra bellezze architettoniche e storiche, è pugnalata dalla malavita che si insedia nelle periferie. Le storie, firmate da Claudio Camarca e realizzate da Clipper Media in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, sono sempre disponibili in anteprima su Dplay Plus. San Basilio è uno dei quartieri popolari più ... Leggi su romadailynews (Di martedì 15 settembre 2020) Ambientata nella periferia di Roma ladella docuserie in onda il 16/09 in prima serata sulMercoledì 16alle 21.25 sularriva il terzo appuntamento con ‘Avamposti –dal confine’ la docuserie in 5 puntate che racconta la quotidianità delle Stazioni dell’Arma dei Carabinieri. Protagonista della nuovaè la capitale, Roma, che, tra bellezze architettoniche e storiche, è pugnalata dalla malavita che si insedia nelle periferie. Le storie, firmate da Claudio Camarca e realizzate da Clipper Media in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, sono sempre disponibili in anteprima su Dplay Plus. Sanè uno dei quartieri popolari più ...

Un cammino di fede, oltre che di bellezza, che ripercorre il cammino dei monaci basiliani, ispirati alla regola di San Basilio. Si camminerà, quindi, ripercorrendo i luoghi in cui hanno vissuto.