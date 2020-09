Salvini posta la foto della visita alla tomba di Oriana Fallaci: "Una grande italiana" (Di martedì 15 settembre 2020) “Qualche giorno fa sono andato a rendere omaggio al Cimitero degli Allori di Firenze a Oriana Fallaci, una grande italiana. Oggi, a 14 anni dalla sua scomparsa, rimangono vivi in noi la sua memoria, il suo insegnamento, la sua lucidità intellettuale, il suo monito alla difesa delle nostre radici e della nostra civiltà”. Lo scrive sui social, Matteo Salvini, postando una sua foto in raccoglimento presso la tomba della scrittrice fiorentina.Salvini cita una frase della Fallaci: “Vi sono momenti, nella vita, in cui tacere diventa una colpa e parlare diventa un obbligo. Un dovere civile, una sfida morale, un ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 15 settembre 2020) “Qualche giorno fa sono andato a rendere omaggio al Cimitero degli Allori di Firenze aci, una. Oggi, a 14 anni dsua scomparsa, rimangono vivi in noi la sua memoria, il suo insegnamento, la sua lucidità intellettuale, il suo monitodifesa delle nostre radici enostra civiltà”. Lo scrive sui social, Matteondo una suain raccoglimento presso lascrittrice fiorentina.cita una fraseci: “Vi sono momenti, nella vita, in cui tacere diventa una colpa e parlare diventa un obbligo. Un dovere civile, una sfida morale, un ...

"Qualche giorno fa sono andato a rendere omaggio al Cimitero degli Allori di Firenze a Oriana Fallaci, una grande italiana. Oggi, a 14 anni dalla sua scomparsa, rimangono vivi in noi la sua memoria, i ...

