Salute | la medicina preventiva è per me la via maestra per ogni malattia Vi spiego perché

All'inizio del 2017 l'American Journal of Preventive Medicine ha pubblicato un articolo della professoressa Danielle Pere, direttrice associata dell'American College of Preventive Medicine, che si è espressa nei seguenti termini: "Invece di uscire dalla visita medica con in mano una ricetta per l'acquisto di farmaci, il paziente dovrebbe uscire con una prescrizione dietetica, la prescrizione di fare attività fisica, di dormire di più, ecc. Vi può sembrare inverosimile?". Poi ha aggiunto: "Dobbiamo cambiare gli stili di vita in modo da aiutare le persone a prevenire, curare e far regredire la progressione di molte patologie croniche affrontando le loro cause sottostanti, che sono ad esempio una nutrizione inadeguata, la sedentarietà, il fumo, l'abuso di alcol, lo stress e il poco sonno, per citare solo ...

